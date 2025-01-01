Разыгрываем призы к мультфильму «Пчелка Майя: Медовый движ»

Меню
Дата окончания викторины: 13 мая 2021 11:20
Смотрите в кино и правильно отвечайте на вопросы!

 

6 мая в прокат выходит семейный приключенческий мультфильм «Пчелка Майя: Медовый движ».

Майя и ее лучший друг Вилли спасают настоящую Принцессу муравьев от коварных преследователей. Отважным героям предстоит оказаться в самом центре битвы насекомых. Медовый движ начинается!

Правильно ответьте на вопросы и выиграйте игру для тренировки памяти и наклейки с раскрасками.

Победителей определит наш робот 13 мая.

Победители:

muha22***@mail.ru vasnecov_ma***@gmail.com kirya***@mail.ru

Викторина окончена
