Разыгрываем призы к мультфильму «Пчелка Майя: Медовый движ»
Смотрите в кино и правильно отвечайте на вопросы!
6 мая в прокат выходит семейный приключенческий мультфильм «Пчелка Майя: Медовый движ».
Майя и ее лучший друг Вилли спасают настоящую Принцессу муравьев от коварных преследователей. Отважным героям предстоит оказаться в самом центре битвы насекомых. Медовый движ начинается!
Правильно ответьте на вопросы и выиграйте игру для тренировки памяти и наклейки с раскрасками.
Победителей определит наш робот 13 мая.
Победители:
muha22***@mail.ru vasnecov_ma***@gmail.com kirya***@mail.ru
Викторина окончена