Разыгрываем призы к мультфильму «Огонёк-Огниво»

Дата окончания викторины: 10 февраля 2021 11:15
Смотрите «Огонёк-Огниво» в кино с 4 февраля. 

В начале февраля прокат выйдет семейный приключенческий мультфильм «Огонёк-Огниво».

История начинается с доброго, но бедного Гончара, который однажды находит Огниво — магический артефакт, делающий его владельца богатым, но взамен насылающий смертельное проклятье. Спасти Гончара может только самоотверженность главной героини — девушка по имени Огонёк. Она, не раздумывая, бросается на выручку друга, помогая ему понять, что любовь и честный труд важнее денег и власти.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте рюкзак с символикой мультфильма.

Победителей определит наш робот 10 февраля.

Победители:

hata8***@mail.ru taata***@yandex.ru donsk***@mail.ru Разыгрываем призы к мультфильму «Огонёк-Огниво»

Викторина окончена
