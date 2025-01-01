Разыгрываем призы к мультфильму «Огонёк-Огниво»

В начале февраля прокат выйдет семейный приключенческий мультфильм «Огонёк-Огниво».

История начинается с доброго, но бедного Гончара, который однажды находит Огниво — магический артефакт, делающий его владельца богатым, но взамен насылающий смертельное проклятье. Спасти Гончара может только самоотверженность главной героини — девушка по имени Огонёк. Она, не раздумывая, бросается на выручку друга, помогая ему понять, что любовь и честный труд важнее денег и власти.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте рюкзак с символикой мультфильма.

Победителей определит наш робот 10 февраля.

Победители:

