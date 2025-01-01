Меню
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к анимационному фильму «Семейка Крудс: Новоселье»

Дата окончания викторины: 11 января 2021 10:44
Не пропустите новые приключения первой доисторической семьи!

Анимацию «Семейка Крудс: Новоселье» можно уже посмотреть во многих кинотеатрах, а с 24 декабря выходит в широкий прокат.

Семейка Крудс продолжает свое увлекательное приключение в поисках светлого будущего и постоянного места жительства. В этот раз они встретят не только удивительные растения и невероятных животных, готовых попробовать членов семьи на обед, но и что-то гораздо более пугающее – прогрессивных доисторических соседей.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой мультфильма.

Победителей определит наш робот 11 января.

Победители:

biryuc***@mail.ru stas-***@yandex.ru

Викторина окончена
