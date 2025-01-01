Разыгрываем призы к анимационному фильму «Семейка Крудс: Новоселье»
Не пропустите новые приключения первой доисторической семьи!
Анимацию «Семейка Крудс: Новоселье» можно уже посмотреть во многих кинотеатрах, а с 24 декабря выходит в широкий прокат.
Семейка Крудс продолжает свое увлекательное приключение в поисках светлого будущего и постоянного места жительства. В этот раз они встретят не только удивительные растения и невероятных животных, готовых попробовать членов семьи на обед, но и что-то гораздо более пугающее – прогрессивных доисторических соседей.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой мультфильма.
Победителей определит наш робот 11 января.
Победители:
biryuc***@mail.ru stas-***@yandex.ru
Викторина окончена