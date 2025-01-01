Разыгрываем постер фильма «Глубже!» с автографами звёзд

Комедия Михаила Сегала уже в кино!

22 октября в прокат вышла лента «Глубже!» с Александром Палем и Любовью Аксеновой в главных ролях.

Молодой режиссер, мастер психологической глубины, попадает в порно-индустрию и заставляет всех играть по своим правилам. Никогда еще порно не было таким глубоким!

