Разыгрываем постер фильма «Глубже!» с автографами звёзд
Комедия Михаила Сегала уже в кино!
22 октября в прокат вышла лента «Глубже!» с Александром Палем и Любовью Аксеновой в главных ролях.
Молодой режиссер, мастер психологической глубины, попадает в порно-индустрию и заставляет всех играть по своим правилам. Никогда еще порно не было таким глубоким!
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте постер к фильму с автографами создателей.
Победителей определит наш робот 2 ноября.
Победители:
cool.albina***@yandex.ru sid***@yandex.ru lyb2***@yandex.ru
Викторина окончена