Разыгрываем постер фильма «Глубже!» с автографами звёзд

Дата окончания викторины: 2 ноября 2020 10:17
Комедия Михаила Сегала уже в кино!

22 октября в прокат вышла лента «Глубже!» с Александром Палем и Любовью Аксеновой в главных ролях.

Молодой режиссер, мастер психологической глубины, попадает в порно-индустрию и заставляет всех играть по своим правилам. Никогда еще порно не было таким глубоким!

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте постер к фильму с автографами создателей.

Победителей определит наш робот 2 ноября.

Победители:

cool.albina***@yandex.ru sid***@yandex.ru lyb2***@yandex.ru

Викторина окончена
