Разыгрываем книгу Корнелии Функе «Повелитель драконов»

Дата окончания викторины: 2 ноября 2020 10:57
Не пропустите экранизацию семейного фэнтези!

29 октября в прокат выйдет анимационный фильм «Повелитель драконов».

Когда-то драконы властвовали на Земле, но в наши дни их можно встретить только в кино. Однако молодой дракон, пробираясь сквозь небоскребы мегаполисов и уклоняясь от взоров вечно спешащих людей, мечтает добраться до мест, где по легендам могучие рептилии живут в спокойствии и безопасности. Об этом он просит одного незадачливого паренька, который, как и все мы, даже не подозревал, что драконы реальные и очень даже милые существа. Вместе они отправятся в путешествие по самым таинственным уголкам Земли, а юноше придется постараться, ведь спасти драконий род может только истинный повелитель драконов!

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте бестселлер Корнелии Функе!

Победителей определит наш робот 2 ноября.

Победители:

max_nazz***@mail.ru

svetig46***@yandex.ru

Викторина окончена
