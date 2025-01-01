Разыгрываем призы к фильму «Мулан»

Меню
Дата окончания викторины: 21 сентября 2020 10:43
Игровой ремейк классического мультфильма Disney в кино с 10 сентября!

Это история о бесстрашной молодой девушке, которая выдаёт себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам, надвигающимся на Китай. Старшая дочь храброго воина Хуа, Мулан – энергичная и решительная девушка. Когда Император издаёт указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды Имперской армии, Мулан занимает место своего больного отца, еще не зная о том, что ей предстоит прославиться как один из самых величайших воинов в истории Китая.

Правильно ответьте на вопросы викторины, подпишитесь на наш Телеграм-канал и выиграйте призы с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 21 сентября.

Победители:

hatemes***@gmail.com mbarbet***@mail.ru cvetyc_3***@mail.ru red-sun2***@mail.ru

Викторина окончена
