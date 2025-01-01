Разыгрываем книгу Чарльза Диккенса «Дэвид Копперфилд»

17 сентября в онлайн-кинотеатрах состоится премьера приключенческой драмы Армандо Ианнуччи «История Дэвида Копперфилда».

История Дэвида Копперфилда началась в кипящем от событий Лондоне, где перемешались большие деньги, модные районы и предприниматели всех мастей. Пройдя путь от неприкаянного ребенка до известного писателя, он всего добивался сам и был готов на безумство ради любви. Копперфилд – это живой символ эпохи, в которую хочется возвращаться вновь и вновь.

Правильно ответьте на вопросы викторины, подпишитесь на наш Телеграм-канал и выиграйте знаменитый роман Чарльза Диккенса.

Победителей определит наш робот 28 сентября.

Победители:

special_sp***@gmail.com potter***@mail.ru fun***@inbox.ru