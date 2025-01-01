Разыгрываем книгу Ронды Берн «Секрет»
Смотрите экранизацию бестселлера в кино с 6 августа!
Когда сильный шторм разрушает дом молодой вдовы с тремя детьми, на пороге появляется таинственный незнакомец. Всего за несколько дней загадочный гость объединяет семью и помогает им найти новый смысл в жизни. Он открывает им Секрет, который может изменить все.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте книгу Ронды Берн «Секрет», по которой снят одноименный фильм.
Победителей определит наш робот 13 августа.
Победители:
b90de***@mail.ru katya_k***@mail.ru sofiabloc***@gmail.com
Викторина окончена