Разыгрываем книгу Ронды Берн «Секрет»

Дата окончания викторины: 13 августа 2020 10:24
Смотрите экранизацию бестселлера в кино с 6 августа!

Когда сильный шторм разрушает дом молодой вдовы с тремя детьми, на пороге появляется таинственный незнакомец. Всего за несколько дней загадочный гость объединяет семью и помогает им найти новый смысл в жизни. Он открывает им Секрет, который может изменить все.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте книгу Ронды Берн «Секрет», по которой снят одноименный фильм.

Победителей определит наш робот 13 августа.

Победители:

b90de***@mail.ru katya_k***@mail.ru sofiabloc***@gmail.com

Викторина окончена
