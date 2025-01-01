Разыгрываем промо-коды на просмотр фильма «Основатель»

Меню
Дата окончания викторины: 18 июня 2020 10:36
Смотрите долгожданную премьеру, не выходя из дома!

Фильм расскажет о жизни Рэя Крока, человека создавшего самую известную в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания — McDonald`s.

Правильно ответьте на вопросы викторины, вступите в Телеграм-канал Киноафиши и выиграйте промо-код для бесплатного просмотра фильма в онлайн-кинотеатре.

Победителей определит наш робот 18 июня

Победители:

ines***@mail.ru tere***@rambler.ru yamorzhi***@gmail.com rabbi***@yandex.ru

Викторина окончена
