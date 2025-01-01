Меню
Разыгрываем призы к фильму «Майор Гром: Чумной Доктор»

Дата окончания викторины: 8 июня 2020 09:05
Скоро на экраны выйдут новые приключения отважного полицейского.

Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград. Но всё резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в своё время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города…

Правильно ответьте на вопросы викторины, вступите в наш Телеграм-канал и выиграйте подарочный тубус от создателей фильма. В нем вы найдете специальные маску и перчатки, комикс-предысторию, постер и обращение от самого Чумного Доктора.

Победителей определит наш робот 8 июня.

Победители:

rocks47_2***@mail.ru

vlad.safonov***@mail.ru

burundu***@rambler.ru

Викторина окончена
