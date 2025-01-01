Разыгрываем билеты на специальный показ мультфильма «Герой Самсам»
Посмотрите первыми захватывающее анимационное приключение!
21 марта, в первый день школьных каникул, в московском кинотеатре «Олимпик Синема» пройдет закрытый показ анимационного фильма «Герой Самсам». Начало в 11.30.
СамПланета в опасности! На родную обитель знаменитого СамСама напали Мрачуны – инопланетные жуки, которые распространяют по всей Вселенной… грусть. Чтобы победить полчища Мрачунов, нашему герою на помощь придет его давняя подруга по переписке с соседней планеты.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте билеты на премьерный показ мультфильма!
Победителей определит наш робот 20 марта.
В широкий прокат «Герой Самсам» выйдет 2 апреля.
Победители:
a9037319***@gmail.com i_black_cat_2***@mail.ru johny_***@mail.ru bulaeva.***@gmail.com anastasia.potapo***@yandex.ru