Разыгрываем призы к фильму «Лёд 2»

Дата окончания викторины: 25 февраля 2020 13:13
Дарим теплую шапку и сумку-рюкзак на шнурке. 

14 февраля в прокат выходит музыкальная мелодрама «Лед 2».

Что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Фигуристка Надя и хоккеист Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда, цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках...

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 25 февраля.

Победители:

kim55***@mail.ru

arsalin***@mail.ru

ema***@ya.ru

d.proms***@mail.ru

Викторина окончена
