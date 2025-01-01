Разыгрываем призы к фильму «Маленькие женщины»

Меню
Дата окончания викторины: 6 февраля 2020 09:43
Выиграйте книгу Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины».

30 января в прокат выходит историческая мелодрама «Маленькие женщины» с Эммой Уотсон и Сиршой Ронан в главных ролях.

Фильм рассказывает о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер. Действие разворачивается во времена Гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни.

Правильно ответьте на вопросы и выиграйте книгу Луизы Мей Олкотт «Маленькие женщины».

Победителей определит наш робот 6 февраля.

Победители:

juli***@mail.ru bbg***@yandex.ru cool.albina***@yandex.ru

Викторина окончена
