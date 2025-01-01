Смотрите «Playmobil Фильм: Через вселенные» и выигрывайте игровой набор Playmobil
30 января в прокат выходит анимационная комедия «Playmobil Фильм: Через вселенные».
Во время игры Чарли и его старшая сестра Марла попадают в мир игрушек. Потеряв там брата, Марла отправляется на его поиски. Вместе с новым другом Делом и спецагентом Рэксом Дашером ей нужно добраться до Колизея и обезвредить императора Максимуса, агенты которого похищают людей для участия в гладиаторских боях. Но добраться туда можно только через пять киновселенных: Землю Викингов и Мир Юрского периода, Дикий Запад, Волшебную страну и Шпионский город. Приключения ждут вас!
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте приз – игровой набор Playmobil.
Победителя определит наш робот 6 февраля.
Победитель:
d.a.cherni***@gmail.com