Смотрите «Playmobil Фильм: Через вселенные» и выигрывайте игровой набор Playmobil

Дата окончания викторины: 6 февраля 2020 10:11
Разыгрываем эксклюзивный набор Playmobil.

30 января в прокат выходит анимационная комедия «Playmobil Фильм: Через вселенные».

Во время игры Чарли и его старшая сестра Марла попадают в мир игрушек. Потеряв там брата, Марла отправляется на его поиски. Вместе с новым другом Делом и спецагентом Рэксом Дашером ей нужно добраться до Колизея и обезвредить императора Максимуса, агенты которого похищают людей для участия в гладиаторских боях. Но добраться туда можно только через пять киновселенных: Землю Викингов и Мир Юрского периода, Дикий Запад, Волшебную страну и Шпионский город. Приключения ждут вас!

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте приз – игровой набор Playmobil.

Победителя определит наш робот 6 февраля.

Победитель:

d.a.cherni***@gmail.com

Викторина окончена
