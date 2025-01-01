Разыгрываем призы к фильму «Вторжение»

1 января в прокат выходит фантастический экшн «Вторжение», продолжение хита Федора Бондарчука «Притяжение».

Прошло 3 года после падения инопланетного корабля в московском Чертанове. Обычная девушка Юля после контакта с внеземными технологиями становится объектом исследования в засекреченных лабораториях Минобороны. В ходе изучения Юля проявляет необычные способности. Скрытая в ней сила привлекает внимание не только людей – она несет угрозу вселенского масштаба.

