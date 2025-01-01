Разыгрываем призы к фильму «Вторжение»
Спасайтесь от инопланетной угрозы!
1 января в прокат выходит фантастический экшн «Вторжение», продолжение хита Федора Бондарчука «Притяжение».
Прошло 3 года после падения инопланетного корабля в московском Чертанове. Обычная девушка Юля после контакта с внеземными технологиями становится объектом исследования в засекреченных лабораториях Минобороны. В ходе изучения Юля проявляет необычные способности. Скрытая в ней сила привлекает внимание не только людей – она несет угрозу вселенского масштаба.
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте футболку с символикой фильма.
Победителей определит наш робот 14 января.
Победители:
mike_***@mail.ru tanza***@mail.ru xc**@list.ru
Викторина окончена