Разыгрываем призы к фильму «Вторжение»

Дата окончания викторины: 14 января 2020 10:54
Спасайтесь от инопланетной угрозы!

1 января в прокат выходит фантастический экшн «Вторжение», продолжение хита Федора Бондарчука «Притяжение».

Прошло 3 года после падения инопланетного корабля в московском Чертанове. Обычная девушка Юля после контакта с внеземными технологиями становится объектом исследования в засекреченных лабораториях Минобороны. В ходе изучения Юля проявляет необычные способности. Скрытая в ней сила привлекает внимание не только людей – она несет угрозу вселенского масштаба.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте футболку с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 14 января.

Победители:

mike_***@mail.ru tanza***@mail.ru xc**@list.ru

Викторина окончена
