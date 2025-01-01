Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Викторины о кино Разыгрываем призы к фильму «Ангелы Чарли»

Разыгрываем призы к фильму «Ангелы Чарли»

Дата окончания викторины: 25 ноября 2019 11:17
Разыгрываем призы к фильму «Ангелы Чарли»

Стильные призы для настоящих шпионок!

14 ноября в прокат выходит комедийный боевик «Ангелы Чарли».

Частное детективное агентство Таунсенд, возглавляемое таинственным Чарли, открывает свои офисы по всему миру, и теперь в разных уголках земного шара команды суперпрофессиональных Ангелов под началом Босли обеспечивают покой и безопасность своим клиентам. Встречайте новое поколение суперсекретных агентов в исполнении Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллы Балински!

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 25 ноября.

Победители:

antoshka-***@yandex.ru ezhelovan***@list.ru sweet_ju***@mail.ru

Разыгрываем призы к фильму «Ангелы Чарли» Разыгрываем призы к фильму «Ангелы Чарли»

Викторина окончена
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше