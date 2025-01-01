Разыгрываем призы к фильму «Ангелы Чарли»

14 ноября в прокат выходит комедийный боевик «Ангелы Чарли».

Частное детективное агентство Таунсенд, возглавляемое таинственным Чарли, открывает свои офисы по всему миру, и теперь в разных уголках земного шара команды суперпрофессиональных Ангелов под началом Босли обеспечивают покой и безопасность своим клиентам. Встречайте новое поколение суперсекретных агентов в исполнении Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллы Балински!

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой фильма.

Победителей определит наш робот 25 ноября.

Победители:

antoshka-***@yandex.ru ezhelovan***@list.ru sweet_ju***@mail.ru