Разыгрываем призы к фильму «Гемини»
Дарим портативные зарядные устройства и стильные свитшоты за правильные ответы!
10 октября в прокат выходит новый фантастический экшн «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли.
Генри Броган, первоклассный киллер, становится мишенью таинственного оперативника, который, кажется, знает каждый его шаг наперед…
Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма.
Победителей определит наш робот 24 октября.
Победители:
renatbel***@mail.ru potapov***@gmail.com bog***@ya.ru 79992488***@ya.ru smokeme***@gmail.com funk9***@mail.ru
Викторина окончена