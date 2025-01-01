Разыгрываем призы к мультфильму «Angry Birds 2 в кино»

15 августа в прокат вышел мультфильм «Angry Birds 2 в кино».

На этот раз противостояние между знаменитыми сердитыми птичкам и их заклятыми врагами свинками выходит на совершенно новый и неожиданный уровень.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой мультфильма «Angry Birds 2 в кино» - брелок и сумку-шоппер.

Победителей определит наш робот 3 сентября.

Победители:

soft5***@rambler.ru Julya_petrun***@mail.ru