Разыгрываем призы к мультфильму «Angry Birds 2 в кино»

Дата окончания викторины: 3 сентября 2019 10:11
Заклятые друзья вернулись на большие экраны!

15 августа в прокат вышел мультфильм «Angry Birds 2 в кино».

На этот раз противостояние между знаменитыми сердитыми птичкам и их заклятыми врагами свинками выходит на совершенно новый и неожиданный уровень.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой мультфильма «Angry Birds 2 в кино» - брелок и сумку-шоппер.

Победителей определит наш робот 3 сентября.

Победители:

soft5***@rambler.ru Julya_petrun***@mail.ru

Викторина окончена
