Разыгрываем призы к мультфильму «История игрушек 4»

В июне в прокат вышла четвертая часть знаменитой анимационной франшизы Pixar «История игрушек».

Астронавт Базз, ковбой Вуди, пёс Слинки, тиранозавр Рекс и вся команда игрушек снова вместе, и они как никогда готовы к приключениям. С тех пор, как Энди поступил в колледж, игрушки поселились в доме своей новой хозяйки Бонни, которая вот-вот пойдет в детский сад. Первый день в детском саду положит начало череде событий, в которой найдется место и путешествиям с погонями, и знакомству с новыми игрушками, и встречам с некоторыми из старых друзей и даже романтической истории.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте призы с символикой мультфильма.

Победителей определит наш робот 20 августа.

Победители:

izora-lawyer-i***@yandex.ru euroset0407***@gmail.com ketilo***@mail.ru ira7***@gmail.com kiw***@list.ru alisa050***@rambler.ru karakat***@yandex.ru littlemou***@mail.ru