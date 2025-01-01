Разыгрываем призы к фильму «Человек-паук: Вдали от дома»

Меню
Дата окончания викторины: 15 июля 2019 09:43
Человек-паук раздает подарки для комфортного путешествия! 

4 июля в прокат вышел новый блокбастер Marvel «Человек-паук: Вдали от дома».

Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям вряд ли удастся - Питеру придется согласиться помочь Нику Фьюри раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.

Правильно ответьте на вопросы викторины и выиграйте приз с символикой фильма - маску для сна, подушку для шеи или обложку для паспорта!

Победителей определит наш робот 15 июля.

Победители:

armin2***@mail.ru shturma***@mail.ru mihanik-***@mail.ru alexphot***@gmail.com

Викторина окончена
