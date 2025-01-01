Выиграй приз с символикой мультфильма «Гринч»

Забавный брелок, пушистый блокнот и яркие наклейки - все это достанется тому, кто правильно ответит на вопросы нашей викторины!

13 декабря в прокат выйдет семейное анимационное приключение «Гринч»!

Любой бы на месте Гринча позеленел и взбесился. Как порядочный интроверт, он живёт в тёмной пещере на самой вершине горы подальше ото всех, но эти «все» готовят грандиознейшее празднование нового года. Они шумят, всё украшают и дико бесят. Кто бы отказал себе в удовольствии испортить праздник? Гринч решает украсть Новый год.

Правильно ответь на вопросы и выиграй приз с символикой фильма.

Победителей определим рандомным способом 17 декабря.

Победители:

26shan1991@*** zamok-362@*** vadim_fadeev@*** chehova0908@***