Выиграй приз с символикой фильма «Проводник»

Дата окончания викторины: 3 декабря 2018 11:25
Прими участие в викторине и выиграй книгу и футболку с символикой «Проводника».

29 ноября в прокат выйдет мистический триллер «Проводник» с Александрой Бортич и Евгением Цыгановым в главных ролях.

Главная героиня, девушка Катя, обладает мистическим даром: она видит призраков. Когда пропадает её сестра-близнец, девушка в одиночку бросается на поиски. В полиции настаивают, что сестры вообще не существует, что она — плод Катиного больного воображения. Однако в процессе поисков сестры Катя понимает, что в городе орудует серийный маньяк, и сестра — одна из его жертв. Еще есть надежда спасти ее, но в мрачном, полном тайн городе нельзя доверять никому, даже самой себе…

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй призы с символикой фильма.

Победителей определим рандомным способом 3 декабря.

Победители:

Ne4u@***

Stas_grafov@***

PicturesMac@***

Викторина окончена
