Выиграй приз с символикой фильма «Проводник»

29 ноября в прокат выйдет мистический триллер «Проводник» с Александрой Бортич и Евгением Цыгановым в главных ролях.

Главная героиня, девушка Катя, обладает мистическим даром: она видит призраков. Когда пропадает её сестра-близнец, девушка в одиночку бросается на поиски. В полиции настаивают, что сестры вообще не существует, что она — плод Катиного больного воображения. Однако в процессе поисков сестры Катя понимает, что в городе орудует серийный маньяк, и сестра — одна из его жертв. Еще есть надежда спасти ее, но в мрачном, полном тайн городе нельзя доверять никому, даже самой себе…

