Выиграй приз с символикой фильма «Тихое место»

Дата окончания викторины: 16 апреля 2018 12:15
Хочешь выиграть уютный плед с символикой фильма «Тихое место»?

Участвуй в викторине и получай приз. Отправляем подарки по всей России!

12 апреля в прокат выходит фильм ужасов «Тихое место» с Эмили Блант и Джоном Красински в главных ролях.

История одной семьи, которая проживает в небольшой уединённой ферме в далёкой американской глубинке. У главных героев есть двое детей. Казалось бы, жизнь этих людей совершенно не отличается от жизни других таких семей. Но главные герои живут в доме, который наполнен ужасными монстрами, реагирующими на любой звук. Герои разучили целый комплекс специальных жестов, которые помогают им общаться друг с другом, не издавая не единого звука. Кроме того, каждый из членов семьи должен очень тихо передвигаться по всей территории дома, чтобы опасные существа не заметили их. Однако дом, где живут маленькие дети, не может быть самым тихим местом на земле…

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй приз с символикой фильма.

Викторина для всех жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 16 апреля.

Победители:

viksi-vin@*** nadynk923@*** markelov_d@*** pol-kseni@*** ehddis1@*** marie4ka@*** drozdova19*** followlowe@*** la_la1987@*** alexsmirnov13@***

Викторина окончена
