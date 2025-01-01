Выиграй книгу «Гонка века» от издательства Бомбора

Меню
Дата окончания викторины: 19 марта 2018 12:02
Хочешь выиграть книгу, которая вдохновляет? «Гонка века. Самая громкая авантюра столетия» может стать твоей!

Просто отвечай на вопросы и жди подведения результатов.

22 марта в прокат выходит приключенческая драма «Гонка века», основанная на реальных событиях.

В 1968 г. английский яхтсмен-любитель Дональд Кроухерст, заложив все свое состояние, решил осуществить мечту всей жизни, совершив в одиночку рискованное кругосветное путешествие в рамках гонки за приз газеты Sunday Times. Вскоре после отплытия он понял, что это соревнование ему не выиграть, и задумал совершенно безумную авантюру.

Известные журналисты Николас Томалин, Рон Хэлл и Джонатан Рабан проделали потрясающую работу - они провели тщательное расследование и написали захватывающую историю.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй книгу «Гонка века»!

Викторина для всех жителей РФ.

Победителей определим рандомным способом 19 марта.

Победители:

Gloria-moto-moto@***; Yulia-Bovcajlo@***; tlengram@***

Викторина окончена
