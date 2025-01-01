Выиграй набор низкокалорийных продуктов от компании Mr.Djemius ZERO
Хочешь выиграть набор низкокалорийных продуктов от компании Mr.Djemius ZERO?
Смотри комедию «Я худею», отвечай на вопросы викторины и получай полезные подарки.
8 марта в прокат выходит мотивирующая комедия «Я худею»!
В жизни Ани есть две главные любви – её парень Женя и еда. Из-за еды они и расстаются: Жене совсем не нравится, как Аня стала выглядеть. Аня не готова просто сдаться. При поддержке лучшей подруги и увлечённого здоровым образом жизни добряка Коли она пускается в увлекательное приключение, чтобы похудеть и обрести любовь и счастье.
Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй набор низкокалорийных продуктов Mr.Djemius ZERO: соус «Барбекю», сироп «Молочный Шоколад», джем «Киви»!
Викторина для городов Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
Победителей определим рандомным способом 12 марта.
Победители:
kundalene@*** dshmeow@*** Biffa@*** viktoria113@*** len18170@*** panterra000@*** kate070589@*** Ira.borodina@*** ocenka-ekb@*** alfust@*** orlovvika@*** daria.aust.spb@*** Grotlinovandr@*** Funnyrabbit344@*** Izletav0011@***