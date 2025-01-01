Выиграй набор низкокалорийных продуктов от компании Mr.Djemius ZERO

Меню
Дата окончания викторины: 12 марта 2018 12:58
Смотри комедию «Я худею», отвечай на вопросы викторины и получай полезные подарки.

8 марта в прокат выходит мотивирующая комедия «Я худею»!

В жизни Ани есть две главные любви – её парень Женя и еда. Из-за еды они и расстаются: Жене совсем не нравится, как Аня стала выглядеть. Аня не готова просто сдаться. При поддержке лучшей подруги и увлечённого здоровым образом жизни добряка Коли она пускается в увлекательное приключение, чтобы похудеть и обрести любовь и счастье.

Правильно ответь на вопросы викторины и выиграй набор низкокалорийных продуктов Mr.Djemius ZERO: соус «Барбекю», сироп «Молочный Шоколад», джем «Киви»!

Викторина для городов Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Победителей определим рандомным способом 12 марта.

Победители:

kundalene@*** dshmeow@*** Biffa@*** viktoria113@*** len18170@*** panterra000@*** kate070589@*** Ira.borodina@*** ocenka-ekb@*** alfust@*** orlovvika@*** daria.aust.spb@*** Grotlinovandr@*** Funnyrabbit344@*** Izletav0011@***

Викторина окончена
