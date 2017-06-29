Меню
зачарованная
Кто снимался в фильме «Зачарованная»?
Ответить
Олег Скрынько
29 июня 2017
Наш ответ:
Фильм «Зачарованная» 2007 года режиссёра Кевина Лимы выделяется своим необычным сочетанием анимации и игрового кино, а также богатым актерским составом. История Жизель, перенесённой из…
