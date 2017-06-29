Кто снимался в фильме «Зачарованная»?

Фильм «Зачарованная» 2007 года режиссёра Кевина Лимы выделяется своим необычным сочетанием анимации и игрового кино, а также богатым актерским составом. История Жизель, перенесённой из сказочного мира Андалазии в современный Нью-Йорк, воплощена благодаря таланту ряда выдающихся артистов.
Адамс была выбрана из 300 претенденток благодаря её природному обаянию и способности вживаться в роль. Жизель — собирательный образ классических диснеевских принцесс.
Его персонаж контрастирует с наивностью сказочных героев.
Роль стала яркой комедийной точкой фильма.
Этот блестящий ансамбль актёров придал фильму уникальную смесь волшебства и юмора, которая сделала его популярным среди зрителей всех возрастов.
