Кто снимался в фильме «Зачарованная»?

Фильм «Зачарованная» 2007 года режиссёра Кевина Лимы выделяется своим необычным сочетанием анимации и игрового кино, а также богатым актерским составом. История Жизель, перенесённой из сказочного мира Андалазии в современный Нью-Йорк, воплощена благодаря таланту ряда выдающихся артистов.

Главные актеры и их роли

Эми Адамс — Жизель, оптимистичная и романтичная сказочная принцесса.

Адамс была выбрана из 300 претенденток благодаря её природному обаянию и способности вживаться в роль. Жизель — собирательный образ классических диснеевских принцесс.

Патрик Демпси — Роберт, циничный нью-йоркский адвокат, чьи взгляды на жизнь меняются благодаря встрече с Жизель.

Его персонаж контрастирует с наивностью сказочных героев.

Джеймс Марсден — Принц Эдвард, самовлюблённый, но добросердечный герой из Андалазии.

Роль стала яркой комедийной точкой фильма.

Тимоти Сполл — Натаниэль, верный, но легко манипулируемый слуга Королевы Нариссы, который со временем восстаёт против неё.

Идина Мензел — Нэнси Тремэйн, подруга Роберта. Интересно, что Мензел не поёт в фильме, хотя известна своими музыкальными ролями на Бродвее.

Рэйчел Кови — Морган, шестилетняя дочь Роберта, верящая в волшебство, несмотря на прагматизм отца.

Сьюзан Сарандон — Королева Нарисса, злобная мачеха Принца Эдварда. Её образ вдохновлён классическими диснеевскими злодейками.

Второстепенные роли и камео

Джон Маклафлин — певец на балу, исполняющий романтическую песню So Close.

Джоди Бенсон (голос Ариэль из Русалочки) — Сэм, ассистентка Роберта.

Пейдж О'Хара (голос Белль из Красавицы и Чудовища) — Анжела, персонаж телесериала.

Джуди Кун (голос Покахонтас) — беременная женщина.

Джули Эндрюс — рассказчица, чей голос сопровождает анимационную часть фильма.

Особенности фильма

Создатели использовали образы и голосовые таланты известных диснеевских актёров в камео, отдавая дань классическим мультфильмам студии.

Анимационные сцены и музыкальные номера сделали фильм настоящим мостом между старой и современной эпохой Disney.

Этот блестящий ансамбль актёров придал фильму уникальную смесь волшебства и юмора, которая сделала его популярным среди зрителей всех возрастов.