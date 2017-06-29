Меню
Кто снимался в фильме «Зачарованная»?

Кто снимался в фильме «Зачарованная»?

Олег Скрынько 29 июня 2017 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Фильм «Зачарованная» 2007 года режиссёра Кевина Лимы выделяется своим необычным сочетанием анимации и игрового кино, а также богатым актерским составом. История Жизель, перенесённой из сказочного мира Андалазии в современный Нью-Йорк, воплощена благодаря таланту ряда выдающихся артистов.

Главные актеры и их роли

  • Эми Адамс — Жизель, оптимистичная и романтичная сказочная принцесса.

Адамс была выбрана из 300 претенденток благодаря её природному обаянию и способности вживаться в роль. Жизель — собирательный образ классических диснеевских принцесс.

  • Патрик Демпси — Роберт, циничный нью-йоркский адвокат, чьи взгляды на жизнь меняются благодаря встрече с Жизель.

Его персонаж контрастирует с наивностью сказочных героев.

  • Джеймс Марсден — Принц Эдвард, самовлюблённый, но добросердечный герой из Андалазии.

Роль стала яркой комедийной точкой фильма.

  • Тимоти Сполл — Натаниэль, верный, но легко манипулируемый слуга Королевы Нариссы, который со временем восстаёт против неё.
  • Идина Мензел — Нэнси Тремэйн, подруга Роберта. Интересно, что Мензел не поёт в фильме, хотя известна своими музыкальными ролями на Бродвее.
  • Рэйчел Кови — Морган, шестилетняя дочь Роберта, верящая в волшебство, несмотря на прагматизм отца.
  • Сьюзан Сарандон — Королева Нарисса, злобная мачеха Принца Эдварда. Её образ вдохновлён классическими диснеевскими злодейками.

Второстепенные роли и камео

  • Джон Маклафлин — певец на балу, исполняющий романтическую песню So Close.
  • Джоди Бенсон (голос Ариэль из Русалочки) — Сэм, ассистентка Роберта.
  • Пейдж О'Хара (голос Белль из Красавицы и Чудовища) — Анжела, персонаж телесериала.
  • Джуди Кун (голос Покахонтас) — беременная женщина.
  • Джули Эндрюс — рассказчица, чей голос сопровождает анимационную часть фильма.

Особенности фильма

  • Создатели использовали образы и голосовые таланты известных диснеевских актёров в камео, отдавая дань классическим мультфильмам студии.
  • Анимационные сцены и музыкальные номера сделали фильм настоящим мостом между старой и современной эпохой Disney.

Этот блестящий ансамбль актёров придал фильму уникальную смесь волшебства и юмора, которая сделала его популярным среди зрителей всех возрастов.

Теги: Кто играл роль? зачарованная
Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Зачарованная
Зачарованная комедия, приключения, сказка, мюзикл, семейный, анимация
2007, США
7.0
