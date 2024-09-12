Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В каком порядке выходили "Детективы Елены Михалковой"?

Олег Скрынько 12 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Детективы Елены Михалковой" - один из самых успешных детективных циклов на телеканале ТВЦ. В общей сложности были вырущены 17 частей проекта, каждая из которых обладает своим уникальным и завершенным сюжетом.

Они выходили в следующем порядке:

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Человек из дома напротив
Человек из дома напротив детектив
2022, Россия
0.0
Охота на крылатого льва
Охота на крылатого льва детектив
2022, Россия
0.0
Рыцарь нашего времени
Рыцарь нашего времени криминал, детектив
2019, Россия
0.0
Комната старинных ключей
Комната старинных ключей криминал, детектив
2019, Россия
0.0
Нежные листья, ядовитые корни
Нежные листья, ядовитые корни мистика
2019, Россия
0.0
Восемь бусин на тонкой ниточке
Восемь бусин на тонкой ниточке детектив, мелодрама
2017, Россия
0.0
Капкан для Золушки
Капкан для Золушки детектив
2015, Россия/Украина
0.0
Дудочка крысолова
Дудочка крысолова драма, детектив
2015, Россия
0.0
Водоворот чужих желаний
Водоворот чужих желаний детектив
2012, Россия
0.0
