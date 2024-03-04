Меню
Сколько серий в сериале "Союз спасения"?

4 марта 2024
Наш ответ:

В сериале “Союз спасения. Время гнева” 1 сезон состоит из 8 серий, каждая из которых имеет продолжительность 50 минут. В этом сезоне действия разворачиваются в эпоху правления императора Александра I Российской империи. Несколько образованных и уважаемых в обществе дворян объединяются в тайное общество, критикующее устоявшуюся систему престолонаследия и обсуждающее новые пути развития государства.

Сюжет вращается вокруг событий, происходящих после смерти царя в 1825 году, когда наступает смутное время междуцарствия. Заговорщики решают открыто выступить против нового правителя – Николая I. Декабристы, объединившись, верят в свои идеалы и готовы рискнуть всем, чтобы реализовать свои убеждения.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Союз спасения. Время гнева
Союз спасения. Время гнева исторический, драма, криминал
2021, Россия
0.0
