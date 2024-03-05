Меню
Сколько серий в сериале "Чужая кровь"?

Олег Скрынько 5 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Сериал "Чужая кровь" состоит из одного сезона, включающего 20 эпизодов, каждый продолжительностью 50 минут.

Сюжет начинается в начале 1970-х годов, когда Зина была объектом завидных взглядов многих женихов в поселке Солнечное. В это время разгораются страсти, и выдающийся партийный деятель Борис Горбатов предлагает Зине свой союз. Однако она решает идти своим путем и выходит замуж за цыгана Олеко. В день свадьбы Олеко задерживает милиция, обвиняя его в краже лошадей, а за этим стоит сам Борис, стремящийся мстить за отказ Зины. Чтобы спасти своего возлюбленного, Зина соглашается на ультиматум и выходит замуж за Горбатова. Однако брак не приносит ей счастья, и вскоре она рождает сына от Олеко.

Чужая кровь
Чужая кровь драма
2018, Россия
