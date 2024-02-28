О чем сериал "Черные волки"?

"Чёрные волки" - это восьмисерийный российский телевизионный фильм 2011 года, созданный режиссёром Дмитрием Константиновым. Сюжет разворачивается в Ярославле в 1954 году. Главный герой, бывший сотрудник УГРО Павел Хромов, отбывший восемь лет заключения, после освобождения узнаёт, что его сестру убили члены загадочной ОПГ "Чёрные волки". На месте преступления бандиты оставляют волчью голову. Хромову предстоит раскрыть и ликвидировать банду, а также вернуть себе прежнюю репутацию капитана милиции.
Сценарий фильма основан на вымышленной истории о воинской части, которой руководил аферист полковник Павленко. Идея банды "Чёрные волки" и персонажа Павла Хромова была вымышлена автором сценария.
Съёмки проходили в реальных местах, таких как Переславль-Залесский, Тутаев и Ярославль, в реальных бараках, домах и квартирах.
Авторизация по e-mail