Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы О чем сериал "Американская ржавчина"?

О чем сериал "Американская ржавчина"?

Олег Скрынько 15 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Американская ржавчина" — это экранизация одноименного романа Филиппа Майера с участием Джеффа Дэниелса из культового сериала "Служба новостей" в главной роли.

Сериал переносит зрителей в маленький городок в Пенсильвании. Населенный пункт находится в ржавом поясе, области, пережившей период промышленного расцвета в период промышленной революции и до 1970-х годов, но теперь страдающей от угасания. Основной сюжет крутится вокруг начальника полиции Дела Харриса, который расследует убийство и старается помочь сыну своей возлюбленной избежать тюрьмы. В ходе расследования он узнает о самых темных уголках родного и всеми забытого захолустья.

Сценаристом и исполнительным продюсером сериала выступил Дэн Футтерман, известный по работе над "Охотником на лис" и "Капоте".

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Американская ржавчина
Американская ржавчина драма
2021, США
0.0
Служба новостей
Служба новостей драма
2012, США
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше