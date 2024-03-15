О чем сериал "Американская ржавчина"?

Наш ответ:

"Американская ржавчина" — это экранизация одноименного романа Филиппа Майера с участием Джеффа Дэниелса из культового сериала "Служба новостей" в главной роли.



Сериал переносит зрителей в маленький городок в Пенсильвании. Населенный пункт находится в ржавом поясе, области, пережившей период промышленного расцвета в период промышленной революции и до 1970-х годов, но теперь страдающей от угасания. Основной сюжет крутится вокруг начальника полиции Дела Харриса, который расследует убийство и старается помочь сыну своей возлюбленной избежать тюрьмы. В ходе расследования он узнает о самых темных уголках родного и всеми забытого захолустья.



Сценаристом и исполнительным продюсером сериала выступил Дэн Футтерман, известный по работе над "Охотником на лис" и "Капоте".