Когда продолжение сериала "Выжившие"?

Наш ответ:

Сериал "Выжившие" вернулся со вторым сезоном, представляющим собой продолжение российского триллера о постапокалиптическом мире, пораженном смертельной сонной болезнью. Показ второго сезона начался 8 февраля 2024 года.

В новом сезоне персонажи, выжившие после катастрофы, объединяются в небольшие поселки, где занимаются различными делами, включая скотоводство, торговлю и борьбу с сном. Однако вскоре они узнают о городе, где создана вакцина от болезни. В надежде на лучшую жизнь они отправляются туда и сталкиваются с жестокой реальностью, где побуждения и отношения людей кардинально меняются, вызванные последствиями этой болезни.

Режиссером нового сезона стал Евгений Емелин. В сериале вернулись актеры Алексей Филимонов, Дарья Савельева, Виталия Корниенко, а также появились новые герои, сыгранные Мариэттой Цигаль-Полищук, Федором Лавровым, Антоном Филипенко и Сергеем Гилевым.

Помимо основного сюжета, во вселенной сериала также будут представлены пять веб-сериалов с эпизодами продолжительностью по 10 минут, рассказывающих о других героях, находящихся в тех же экстремальных условиях.