Когда новый сезон сериала "Корона"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 15 февраля 2024 Дата обновления ответа: 6 февраля 2025

Шестой сезон сериала "The Crown" о британской королевской семье вышел в ноябре 2023 года. Этот сериал производит и показывает Netflix.
Netflix планировал завершить историю королевской семьи в шестом сезоне, который был выпущен в два этапа: в ноябре вышли четыре серии, а в декабре еще шесть.
Сезон охватывает период с 1997 по 2005 годы и одним из ключевых событий является смерть принцессы Дианы. После шестого сезона, который станет финальным, Netflix и Sony Pictures Television не планируют выпускать еще один сезон "The Crown".
Продюсер шоу, Питер Морган, заявил о возможном продолжении истории в виде приквела. В седьмой части создатель сериала хочет сосредоточиться на более ранних годах жизни королевы Елизаветы II или рассказать о новом монархе.
На данный момент, продление сериала на седьмой сезон не официально подтверждено.
Исполнительный продюсер, Сюзанна Мэкки, объяснила, что реальная кончина королевы Елизаветы во время съемок придала шестому сезону дополнительное ощущение завершенности.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Корона
Корона драма, исторический
2016, США
8.0
