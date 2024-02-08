Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали сериал "Постучись в мою дверь"?

Где снимали сериал "Постучись в мою дверь"?

Олег Скрынько 8 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

В турецком сериале "Постучись в мою дверь" некоторые из мест, которые показаны зрителям, существуют в реальной жизни. Особняк главного героя находится в новом деловом районе Стамбула, рядом с садом родителей. Однако на самом деле этот дом находится в пригороде, в то время как дом Серкана можно легко найти в Стамбуле, на Iyiniyet Sk, 5.
Офис, где работают Серкан и Эда, находится в бизнес-центре Mashattan Sitesi. Это место стало популярным среди поклонников сериала, многие девушки из разных стран приезжают туда в надежде встретить своего красавчика-миллионера.
И еще одно знакомое место сериала - лавка, где Эда и ее тетя собирали букеты и продавали цветы. Этот магазин не только существует, но и действительно занимается продажей цветов! Чтобы попасть туда, нужно воспользоваться паромом на азиатскую сторону Стамбула до остановки Kuzguncuk, а затем дойти пешком до Icadiye Cd, 132.
Сериал "Постучись в мою дверь" также был адаптирован в России и снимался в Москве и Ярославле.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Постучись в мою дверь в Москве
Постучись в мою дверь в Москве мелодрама, комедия
2024, Россия
9.0
Постучись в мою дверь
Постучись в мою дверь драма, комедия, мелодрама
2020, Турция
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
«Подслащу вам жизнь»: Антон Васильев обратился к фанатам «Невского» с неожиданным предложением
Хрустящие кабачки без лишних заморочек: рецепт от Аллочки из «Универа», который легко повторят даже дети
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
Афросамурай и пес женатый на японке: Квентин Тарантино снялся в безумной рекламе, но в России ее не показывали
«Боги превратили его в труп»: в новом спин-оффе «Игры престолов» появится «бесячий» принц похуже Джоффри — и помрет он еще мучительнее
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше