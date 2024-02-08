Где снимали сериал "Постучись в мою дверь"?

Наш ответ:

В турецком сериале "Постучись в мою дверь" некоторые из мест, которые показаны зрителям, существуют в реальной жизни. Особняк главного героя находится в новом деловом районе Стамбула, рядом с садом родителей. Однако на самом деле этот дом находится в пригороде, в то время как дом Серкана можно легко найти в Стамбуле, на Iyiniyet Sk, 5.

Офис, где работают Серкан и Эда, находится в бизнес-центре Mashattan Sitesi. Это место стало популярным среди поклонников сериала, многие девушки из разных стран приезжают туда в надежде встретить своего красавчика-миллионера.

И еще одно знакомое место сериала - лавка, где Эда и ее тетя собирали букеты и продавали цветы. Этот магазин не только существует, но и действительно занимается продажей цветов! Чтобы попасть туда, нужно воспользоваться паромом на азиатскую сторону Стамбула до остановки Kuzguncuk, а затем дойти пешком до Icadiye Cd, 132.

Сериал "Постучись в мою дверь" также был адаптирован в России и снимался в Москве и Ярославле.