Где снимали сериал «Мейр из Исттауна»?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

Действие сериала «Мейр из Исттауна» разворачивается в вымышленном провинциальном городке Исттаун в штате Пенсильвания, США, и представляет собой микс из нескольких реальных мест в Пенсильвании, где рос создатель сериала Брэд Ингелсби. Съемки телешоу прошли в юго-западном районе Филадельфии, в округе Честер и округе Делавэр. Большая часть выбранных локаций была сосредоточена в городе Астон в Делавэре. Съемочную группу также видели парке Виссахикон-Вэлли на северо-западе Филадельфии и в близлежащем районе Роксборо, а старый железнодорожный вокзал на Флитвуд-стрит в Коутсвилле послужил полицейским участком Исттауна.

Дом Мейр снимали в Уоллингфорде, милом местечке в округе Делавэр, примерно в девяти милях от Филадельфии.

