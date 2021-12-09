Где снимали сериал «Большое небо» (2021)?

Действие сериала о пилотах разворачивается в конце 1970-х – начале 1980-х годов и берет свое начало в Сибири. Однако создателям не пришлось отправляться на съемки в Новосибирск – его роль сыграл город Люберцы в Московской области. Также подходящие съемочные локации команда «Большого неба» нашла в Москве и Киржаче. Сюжет шоу вращается вокруг двух друзей, решивших посвятить свою жизнь небу и выбравших профессию пилотов.
Виктор Чертков и Сергей Ющенко, роли которых исполнили Станислав Бондаренко и Алексей Демидов, совершенно не похожи друг на друга: один – душа компании и сердцеед, другой – скромный и сдержанный парень, однако вместе им предстоит пройти немало испытаний – как на службе, так и в личной жизни.
