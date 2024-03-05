Меню
Чем закончился сериал "Чужая кровь"?

Олег Скрынько 5 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Чужая кровь" - настоящая семейная сага в двадцати сериях. Некоторые считают, что сценаристы немного усложнили сюжет, но в итоге у сериала есть логическое завершение, и второй сезон не понадобился.

В финале свадьбы похищается Анюта, и Олеко с Максом отправляются её спасать, при этом Олеко героически погибает.

Максим и Анюта оказываются вместе, так как выясняется, что отцом Ани был Роман, и они не являются кровными родственниками.

Сериал достаточно запутанный, поскольку судьбы семей переплетаются на протяжении нескольких поколений, и предугадать родство иногда бывает сложно.

В конце концов истинные чувства побеждают ложь и обман. Максим, сверяя фотографии, понимает, что Анна не его сестра, и они могут быть вместе. Аню похищает её отец, и Андрей с Олеко отправляются на её поиски. Олеко становится героем, спасая других, но погибает.

Чужая кровь
Чужая кровь драма
2018, Россия
