Кто озвучивал персонажей в мультфильме «Белка и Стрелка»?

Кто озвучивал персонажей в мультфильме «Белка и Стрелка»?

Задаёт вопрос: Елена Королева
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 15 декабря 2021

Анимационный фильм «Белка и Стрелка» стал первым в России, полностью созданным по технологии 3D-анимации. Столь громкий проект требовал от создателей не ударить в грязь лицом, поэтому каждый аспект этой картины создавался с большой любовью и внимательностью. В особенности это касалось кастинга актеров озвучания, ведь они – сердце любого мультфильма. И если на роль юной Белки была приглашена молодая актриса Анна Большова, то для ее опытной старшей напарницы, Стрелки, подобрали настоящую звезду отечественного кинематографа, великую Елену Яковлеву. Для обеих актрис это был первый опыт работы с анимацией. А вот Евгений Миронов, отдавший свой голос крысенку Вене, уже озвучивал Щелкунчика в одноименном мультфильме 2006 года. То же касается и Сергея Гармаша, воплотившего образ пса Казбека. Гармаш получил от этой работы такое удовольствие, что пообещал и в дальнейшем заниматься озвучанием мультфильмов.

Кроме того, мимика каждого персонажа была переделана аниматорами с учетом мимики их актеров.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Звездные собаки: Белка и Стрелка
Звездные собаки: Белка и Стрелка детский, анимация, семейный
2010, Россия
6.0
Комментарии Обсудить в чате
