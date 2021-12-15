Кто озвучивал персонажей в мультфильме «Белка и Стрелка»?

Анимационный фильм «Белка и Стрелка» стал первым в России, полностью созданным по технологии 3D-анимации. Столь громкий проект требовал от создателей не ударить в грязь лицом, поэтому каждый аспект этой картины создавался с большой любовью и внимательностью. В особенности это касалось кастинга актеров озвучания, ведь они – сердце любого мультфильма. И если на роль юной Белки была приглашена молодая актриса Анна Большова, то для ее опытной старшей напарницы, Стрелки, подобрали настоящую звезду отечественного кинематографа, великую Елену Яковлеву. Для обеих актрис это был первый опыт работы с анимацией. А вот Евгений Миронов, отдавший свой голос крысенку Вене, уже озвучивал Щелкунчика в одноименном мультфильме 2006 года. То же касается и Сергея Гармаша, воплотившего образ пса Казбека. Гармаш получил от этой работы такое удовольствие, что пообещал и в дальнейшем заниматься озвучанием мультфильмов.

Кроме того, мимика каждого персонажа была переделана аниматорами с учетом мимики их актеров.