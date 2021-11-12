Меню
Кто озвучивает «Смешариков»?

Елена Королева 12 ноября 2021 Дата обновления: 12 ноября 2021
Наш ответ:

Голос меланхоличному поэту-романтику Барашу подарил Вадим Бочаров. Для него это не единственный анимационный проект: голосом Бочарова также разговаривает Дедушка из популярного мультсериала «Барбоскины». Актер Михаил Черняк озвучил сразу трех Смешариков: бывшего танцора, а ныне огородника Копатыча, его лучшего друга Лосяша и добряка-изобретателя Пина, а Сергей Мардарь – любителя загадок Кар-Карыча и заботливую домохозяйку Совунью.

За романтичную и капризную Нюшу разговаривает Светлана Письмиченко, за жизнерадостного непоседу Кроша – Антон Виноградов, а за скромного и серьезного Ежика – Владимир Постников.

 

