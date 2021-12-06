Кто озвучивает мультфильм «Райя и последний дракон» на русском языке?

Наш ответ:

Мультфильм «Райя и последний дракон» был дублирован на студии «Невафильм» по заказу кинокомпании Disney Character Voices International. Райю озвучила Марина Александрова, Ирина Пегова стала голосом Сису, Денис Шведов дублировал вождя Бенджу. Изначально выпуск мультфильма в США планировался на 25 ноября 2020 года, но из-за пандемии Covid-19 его место занял мультфильм Pixar «Душа», а релиз «Райи и последнего дракона» перенесли на 2021 год. Из-за коронавируса актерам пришлось записывать свои реплики у себя дома, встречаясь с режиссерами онлайн через сервис Zoom. В конце титров есть упоминание более чем 400 семей, которые посредством Интернета принимали участие в создании фильма во время пандемии Covid-19.