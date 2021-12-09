Кто озвучивает аниме на русском языке?

В начале 2000-х основным дистрибьютором аниме в России была компания MC Entertainment. Именно она выпустила на русском языке фильмы и сериалы «Арена Ангелов», «Евангелион», «Полиция будущего» и другие. В дальнейшем на российском рынке появились и другие дистрибьюторы – XL Media, Mega-Anime, Reanimedia. Однако не меньшей популярностью у поклонников аниме пользуются озвучки различных студий – ANCORD, «АниЛибрия», «Студийная банда» и многих других. Так, например, «Студийная банда» занимается озвучкой аниме с 2014 года.
За время работы «бандиты» озвучили больше 50 аниме, в их числе «Божественные врата», «Волчица и пряности», «Повелитель» и многие другие.
