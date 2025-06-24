Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Будет ли 4 часть мультфильма «Как приручить дракона»?

Будет ли 4 часть мультфильма «Как приручить дракона»?

Олег Скрынько 24 июня 2025 Дата обновления: 24 июня 2025
Наш ответ:

«Как приручить дракона» — американская фэнтезийная франшиза для всей семьи. Оригинальный одноименный мультфильм вышел в 2010 году, снискав большую популярность и кассовый успех. В дальнейшем были выпущены сиквел (2014) и триквел (2019). Эта история позиционируется как завершенная трилогия, поэтому четвертую часть ждать не стоит. По крайней мере на данный момент студия DreamWorks Animation такой вариант не рассматривает. Кроме трех полнометражных мультиков, франшиза включает мультсериалы, короткометражки, а также игровой ремейк оригинального «Как приручить дракона». Фильм вышел в мировой прокат в июне 2025 года. Очевидно, в остальные части анимационной трилогии тоже будут пересняты с живыми актерами.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Как приручить дракона
Как приручить дракона боевик, приключения, семейный
2025, США
8.0
Как приручить дракона 3
Как приручить дракона 3 анимация, семейный, комедия, приключения
2018, США
8.0
Как приручить дракона 2
Как приручить дракона 2 комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения
2014, США
7.0
Как приручить дракона
Как приручить дракона анимация, семейный, сказка
2010, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше