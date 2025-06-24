Будет ли 4 часть мультфильма «Как приручить дракона»?

«Как приручить дракона» — американская фэнтезийная франшиза для всей семьи. Оригинальный одноименный мультфильм вышел в 2010 году, снискав большую популярность и кассовый успех. В дальнейшем были выпущены сиквел (2014) и триквел (2019). Эта история позиционируется как завершенная трилогия, поэтому четвертую часть ждать не стоит. По крайней мере на данный момент студия DreamWorks Animation такой вариант не рассматривает. Кроме трех полнометражных мультиков, франшиза включает мультсериалы, короткометражки, а также игровой ремейк оригинального «Как приручить дракона». Фильм вышел в мировой прокат в июне 2025 года. Очевидно, в остальные части анимационной трилогии тоже будут пересняты с живыми актерами.
Авторизация по e-mail