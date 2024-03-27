За что фильм «Еще по одной» получил «Оскар»?

В 2021 году датская комедийная драма Томаса Винтерберга «Еще по одной» удостоилась премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», обойдя такие картины, как «Куда ты идешь, Аида?», «Человек, который продал свою кожу», «Коллектив» и «Лучшие дни». Кроме того, Винтерберг претендовал на престижную статуэтку в номинации «Лучший режиссер», но уступил Хлое Чжао («Земля кочевников»).
На счету «Еще по одной» также ряд других наград: премия «Гойя» («Лучший европейский фильм»), премия Британской киноакадемии («Лучший фильм на иностранном языке»), премия «Сезар» («Лучший фильм на иностранном языке») и четыре приза Европейской киноакадемии («Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая работа сценариста»).
В апреле 2021 года стало известно, что кинокомпания Леонардо ДиКаприо Appian Way приобрела права на англоязычный ремейк «Еще по одной».
Авторизация по e-mail