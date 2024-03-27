Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Кинопремии и награды За что фильм «Еще по одной» получил «Оскар»?

За что фильм «Еще по одной» получил «Оскар»?

Олег Скрынько 27 марта 2024 Дата обновления: 27 марта 2024
Наш ответ:

В 2021 году датская комедийная драма Томаса Винтерберга «Еще по одной» удостоилась премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», обойдя такие картины, как «Куда ты идешь, Аида?», «Человек, который продал свою кожу», «Коллектив» и «Лучшие дни». Кроме того, Винтерберг претендовал на престижную статуэтку в номинации «Лучший режиссер», но уступил Хлое Чжао («Земля кочевников»).

На счету «Еще по одной» также ряд других наград: премия «Гойя» («Лучший европейский фильм»), премия Британской киноакадемии («Лучший фильм на иностранном языке»), премия «Сезар» («Лучший фильм на иностранном языке») и четыре приза Европейской киноакадемии («Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая работа сценариста»).

В апреле 2021 года стало известно, что кинокомпания Леонардо ДиКаприо Appian Way приобрела права на англоязычный ремейк «Еще по одной».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Еще по одной
Еще по одной комедия, драма
2020, Дания / Швеция / Нидерланды
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше