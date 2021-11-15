В какой части «Форсажа» погиб Пол Уокер?

Полу Уокер погиб во время съемок «Форсажа-7» в ноябре 2013 года. Актер не успел отснять все свои сцены, из-за чего создателям картины пришлось думать над различными вариантами решения возникших трудностей, такими как полное переписывание сценария или удаление его персонажа из фильма. В итоге остановили свой выбор на использовании цифрового двойника и завершении сюжетной линии Брайана О’Коннора, персонажа Уокера. В итоге необходимые сцены с участием героя Уокера закончили с помощью графики и братьев актера, Калеба и Коди.
Премьеру фильма пришлось перенести.
