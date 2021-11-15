Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы В какой части «Форсажа» погиб Пол Уокер?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

Полу Уокер погиб во время съемок «Форсажа-7» в ноябре 2013 года. Актер не успел отснять все свои сцены, из-за чего создателям картины пришлось думать над различными вариантами решения возникших трудностей, такими как полное переписывание сценария или удаление его персонажа из фильма. В итоге остановили свой выбор на использовании цифрового двойника и завершении сюжетной линии Брайана О’Коннора, персонажа Уокера. В итоге необходимые сцены с участием героя Уокера закончили с помощью графики и братьев актера, Калеба и Коди.

Премьеру фильма пришлось перенести.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Форсаж 7
Форсаж 7 криминал, триллер, боевик
2015, США
7.0
