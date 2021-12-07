Меню
В каком городе снимали фильм «Вокзал для двоих»?

Елена Королева 7 декабря 2021 Дата обновления: 7 декабря 2021
Наш ответ:

Мелодраматическая картина Эльдара Рязанова снималась преимущественно в Москве. Зрители могут увидеть в кадре такие локации, как Рижский вокзал, Тишинский рынок, Таганская площадь. Спальный вагон и сцены на перроне снимались в Ленинграде, в депо Ленинград-Московский и на станции Лосиноостровской. Сцены в колонии снимали в Икшанской воспитательной колонии для несовершеннолетних, расположенной в селе Новое Гришино. Интересно, что финальная сцена, в которой Вера и Платон бегут через заснеженное поле к колонии, снималась самой первой.

В интервью Людмила Гурченко вспоминала, что съемки проходили под Люберцами при температуре минус 28 градусов.

 

