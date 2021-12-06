Меню
В каком городе снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию»?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки комедийного фильма Леонида Гайдая проходили преимущественно в Москве. Роль дома, в котором живут Шурик и его соседи, сыграло строение на улице Новокузнецкой. На момент съемок в здании располагался магазин «Светоч», внимательные зрители могут заметить в кадре часть его вывески. В этом же доме располагался магазин «Радиотовары». Однако все внутренние интерьеры, включая лестничные площадки и лифт, были выстроены на киностудии «Мосфильм».

Панорама Москвы, которой любуется с балкона Иван Васильевич Грозный, видна из высотного здания на проспекте Калинина (ныне – Новый Арбат). Клип на песню «Звенит январская вьюга» был снят в Ялте.

