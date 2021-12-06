Меню
В каком городе снимали фильм «Бриллиантовая рука»?

В каком городе снимали фильм «Бриллиантовая рука»?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Натурные сцены легендарной комедии Леонида Гайдая снимались в целом ряде городов. «Хрущевка», в которой проживали Горбунковы, располагалась в сочинском микрорайоне Донской, сцены рыбалки и остров, на котором оказывается Геша, были сняты неподалеку от Туапсе. В роли Стамбула выступил город Баку и заповедник Ичери-шехер. В подмосковном селе Павловская Слобода и в городе Гжатске проходили съемки так называемых лесных сцен. Кроме того, съемочные площадки располагались в павильонах киностудии «Мосфильм» и в Москве.

Интересно, что знаменитая сцена, в которой персонаж Юрия Никулина поет «Песню про зайцев», была снята не в настоящем ресторане, а в специально выстроенном павильоне.

Бриллиантовая рука
Бриллиантовая рука комедия, приключения, криминал
1968, СССР
8.0
