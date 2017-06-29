Меню
Сколько всего снято фильмов о Бэтмене?

Сколько всего снято фильмов о Бэтмене?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

С учетом полнометражных анимационных фильмов общее количество снятых о Бэтмене фильмов составляет 49. Если же оставить за кадром мультфильмы и «Отряд самоубийц», где Бэтмен появлялся лишь в камео, то на 2017 год снято ровно 10 фильмов о Бэтмене. Вот полный список всех фильмов о Бэтмене, которые выходили на большой экран – без учета мультфильмов:

«Бэтмен» с Адамом Уэстом, 1966

«Бэтмен» с Майклом Китоном (1989)

«Бэтмен возвращается» (1992)

«Бэтмен навсегда» (1995)

«Бэтмен и Робин» (1997)

«Бэтмен: Начало» (2005)

«Тёмный рыцарь» (2008)

«Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012)

«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016)

«Лига справедливости» (2017)

