Сколько всего снято фильмов о Бэтмене?

С учетом полнометражных анимационных фильмов общее количество снятых о Бэтмене фильмов составляет 49. Если же оставить за кадром мультфильмы и «Отряд самоубийц», где Бэтмен появлялся лишь в камео, то на 2017 год снято ровно 10 фильмов о Бэтмене. Вот полный список всех фильмов о Бэтмене, которые выходили на большой экран – без учета мультфильмов:
«Бэтмен» с Адамом Уэстом, 1966
«Бэтмен» с Майклом Китоном (1989)
«Бэтмен возвращается» (1992)
«Бэтмен навсегда» (1995)
«Бэтмен и Робин» (1997)
«Бэтмен: Начало» (2005)
«Тёмный рыцарь» (2008)
«Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012)
«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016)
«Лига справедливости» (2017)
Авторизация по e-mail