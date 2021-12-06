Сколько всего частей у фильма «Артур и минипуты»?

Три части: «Артур и минипуты» (2007), «Артур и месть Урдалака» (2009) и «Артур и война двух миров» (2010). Режиссером трилогии выступил известный французский режиссер, сценарист и писатель Люк Бессон. Для озвучивания мультфильмов он собрал поистине звездную команду – в оригинале персонажи говорят голосами Дэвида Боуи, Роберта Де Ниро, Мадонны и других мировых знаменитостей. В центре сюжета мультипликационных фильмов – мальчик по имени Артур, который по стечению обстоятельств оказывается в стране минипутов. Там он знакомится с юной принцессой Селенией и ее братом Барахлюшем.
Вместе с новыми друзьями Артуру предстоит пережить немало захватывающих приключений и сразиться со злодеем Урдалаком.
